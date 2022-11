Lautaro Martinez, attaccante dell’Argentina, ha parlato alla vigilia del match contro il Messico: le dichiarazioni

Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del secondo match dell’Argentina a Qatar 2022.

LE PAROLE – «Eravamo entusiasti di iniziare la Coppa del Mondo, sarebbe stato perfetto vincere all’esordio. Penso che abbiamo perso a causa di alcuni dettagli, ma ora pensiamo al nostro futuro che è il Messico e credo che siamo preparati ad affrontare la partita che sta per arrivare. Ai Mondiali non c’è tempo per pensare, dovremo reagire subito. Abbiamo perso per errori nostri, pensiamo ora a quanto fatto di positivo».

L’articolo Argentina, Lautaro: «Non c’è tempo per pensare, pronti al Messico» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG