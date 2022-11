Carlos Queiroz, commissario tecnico dell’Iran, ha parlato dopo la vittoria ottenuta contro il Galles: le dichiarazioni

Carlos Queiroz ha parlato dopo il 2-0 dell’Iran sul Galles a Qatar 2022. Le dichiarazioni in conferenza.

LE PAROLE – «Oggi abbiamo giocato con un carattere straordinario, uniti e coesi. Dopo la prima partita siamo riusciti a rimetterci in carreggiata, eliminando le sensazioni negative post Inghilterra. Il calcio è un gioco che vive di momenti, non si vive in base a vittorie o sconfitte. A volte perdi la dignità e l’onore ma ovviamente nella prima partita il nostro orgoglio sanguinava. Questa è stata un’opportunità per rialzarci e abbiamo meritato di vincere».

