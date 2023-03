Il giovane attaccante dell’Inter, Valentin Carboni, pare abbia fatto colpo sul ct dell’Argentina Lionel Scaloni nel corso di questa pausa

Valentin Carboni ha vissuto un sogno con la convocazione in nazionale maggiore con l’Argentina per le amichevoli che i campioni del mondo in carica hanno disputato contro Panama e Curacao. Il giovane attaccante dell’Inter, seppur non abbia trovato l’esordio sul campo da gioco, avrebbe impressionato in positivo il commissario tecnico dell’albiceleste, Lionel Scaloni, così come tutto lo staff tecnico della nazionale.

(🌕) Argentina NT coaching staff was impressed by Valentin Carboni and Maximo Perrone during the training sessions. @gastonedul 🌟🇦🇷 pic.twitter.com/4ypGb72bT1 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 30, 2023

A riportarlo è il giornalista Gaston Edul di Tyc Sports, che sul proprio account Twitter scrive: «Lo staff tecnico dell’Argentina è rimasto impressionato da Valentin Carboni e Maximo Perrone durante gli allenamenti».

