L’Inter avrebbe messo gli occhi su Danilho Doekhi. Sulle tracce del difensore centrale dell’Union Berlino anche il Napoli

L’Inter continua a sondare il terreno in cerca di nomi per la difesa per la sessione estiva di calciomercato: l’ultimo calciatore finito sul taccuino della dirigenza nerazzurra sarebbe quello di Danilho Doekhi, difensore centrale olandese classe ’98 dell’Union Berlino. A riferirlo è SempreInter.com.

La valutazione fatta dal club tedesco si aggirerebbe sui 15 milioni di euro, ma in corsa per accaparrarsi le prestazioni del centrale ci sarebbe anche il Napoli.

