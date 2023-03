Una stagione super quella che sta vivendo Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter: i numeri del centravanti argentino

L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez sta vivendo una super stagione, anche in rapporto a tutti gli altri calciatori sudamericani in giro per l’Europa. A sottolineare il dato relativo ai numeri del ‘Toro’ è il sito ufficiale dei nerazzurri.

Sui inter.it si legge: «IL TORO AL TOP – Lautaro Martínez è il miglior marcatore sudamericano dei maggiori cinque campionati europei in corso: 14 gol».

