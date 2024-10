Non si respira una bell’aria a Milanello e, a sorpresa, la società scende in campo con un gesto forte e inequivocabile. Il Milan non vive certamente uno dei suoi migliori momenti, la sconfitta di Firenze ha evidenziato crepe che il derby aveva solo messo da parte. Il Milan non può più permettersi passi falsi ma, da quanto trapela, l’aria a Milanello non è idilliaca in tal senso. A tal proposito arriva una netta e chiara presa di posizione della società, nella speranza di poter trasferire nuove energie e incentivi ai giocatori a riscattare le ultime uscite poco edificanti e brillanti. Il cambio di marcia dovrà essere immediato. Sono tornati i “fantasmi” Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione tra […]

Leggi l’articolo completo Aria tesa a Milanello, la società scende in campo: netta presa di posizione, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG