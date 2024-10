Non si respira un’aria serena attorno al Milan. I tifosi sono scontenti e attaccano la società: ecco i tre grandi rimpianti rossoneri. In una stagione sportiva che si sta rivelando più aspra del previsto per il Milan, la recente sconfitta contro la Fiorentina ha ulteriormente aggravato la percezione di una crisi in atto all’interno del club rossonero. Questa battuta d’arresto non solo ha allontanato la squadra dalla vetta della classifica ma ha anche rimesso in discussione le scelte tecniche e di mercato operate in estate, riattivando i malumori tra i tifosi e le preoccupazioni per il futuro immediato. Un avvio sotto tono Il Milan, guidato da Paulo Fonseca, ha navigato in acque turbolente fin dall’inizio della stagione, alternando sprazzi di brillantezza, come il derby vinto, a prestazioni decisamente sottotono. Il recente ko a Firenze, unitamente alla sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, ha lasciato emergere con prepotenza i […]

Leggi l’articolo completo Tifosi scontenti e società nel mirino: tre grandi rimpianti per il Milan, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG