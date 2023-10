Armstrong (capo comunicazione Juventus): «Fan e sfide future, il nuovo approccio del club». L’intervista al Chief Marketing & Communications Officer – VIDEO

Mike Armstrong ha rilasciato un’intervista per TBD Media. Le sue parole in “A Moment With Mike Armstrong (Juventus)”.

ARMSTRONG – «La decisione di perseguire un modello di business più sostenibile, in gran parte derivante da una necessità finanziaria non esclusiva del club, ha portato la Juventus ad abbracciare un approccio più agile nel modo in cui interagisce con la sua base di fan attuale e futura. La lotta per rimanere rilevanti nel mondo moderno è una sfida considerevole».

