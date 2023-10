Together a Black e White Show Juve: gli aggiornamenti sull’evento del PalaAlpitour con le leggende bianconere per il centenario degli Agnelli

(inviato al Pala Alpitour) – Per celebrare lo storico legame, iniziato il 24 luglio 1923, che unisce la Juve e la famiglia Agnelli da 100 anni, questa sera va in scena al PalaAlpitour di Torino l’evento Together, a Black e White Show. Protagoniste tante leggende bianconere che hanno scritto la storia del club. Juventusnews24 segue LIVE la cerimonia, che avrà inizio alle 20.30.

Together a Black e White Show Juve LIVE: gli aggiornamenti

Aggiornamenti a partire dalle 20.30

Together a Black e White Show Juve LIVE: l’avvicinamento all’evento

Ore 17.00 – Momenti speciali per Massimiliano Allegri al JTC. Il tecnico della Juventus ha incontrato Marcello Lippi e ha potuto anche riabbracciare Mario Mandzukic, suo fedelissimo in bianconero.

L’incontro speciale tra Massimiliano Allegri e Marcello Lippi Siamo pronti per Together, a Black & White Show pic.twitter.com/OoAKuxUMeG — JuventusFC (@juventusfc) October 10, 2023

Il ritorno di Super Mario pic.twitter.com/7cc4T8bLPg — JuventusFC (@juventusfc) October 10, 2023

Ore 16.30 – La diretta tv di Together a Black e White Show sarà su Sky Sport 1 e in chiaro su Cielo (Canale 26 del DTT). In streaming su Sky Go e NOW Tv.

Ore 16.00 – Ecco la lista completa delle leggende della Juventus che saranno presenti all’evento: Del Piero, Mandzukic, Barzagli, Storari, Marchisio, Matri, Pepe, Ferrara, Torricelli, Zidane, Peruzzi, Montero, Platini, Ravanelli, Conte, Di Livio, Iuliano, Amoruso.

