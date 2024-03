Arnadottir lascia il Milan Women: il comunicato UFFICIALE del club rossonero. Ecco in quale squadra giocherà

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Guðný Árnadóttir a Kristianstads DFF.

Il Club ringrazia Guðný per la professionalità che ha dimostrato in questi anni e le augura il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva. A riportarlo è il Milan Women sul sito ufficiale dei rossoneri con cui ha salutato definitivamente la giocatrice che inizierà la sua nuova avventura.

