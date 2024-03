Romagnoli a muso duro con Lotito, l’ex Milan: «Io non ci vado in ritiro. Mandami pure via!». Le parole del difensore

Emergono importanti retroscena sul momento difficile vissuto in casa Lazio. Al termine della gara persa contro l’Udinese, Claudio Lotito, patron dei biancocelesti, ha annunciato il ritiro ai calciatori a partire dalla giornata successiva. Tanti i commenti di disapprovazione e in particolare quello di Alessio Romagnoli che a Lotito ha ribattuto. Le promesse a cui fa riferimento dell’ex Milan sarebbero da ricondurre al mancato adeguamento dello stipendio e al mancato rinnovo del contratto. Acque agitatissime.

PAROLE – «Io non ci vado. Mandami pure via. Non mi hai dato mille cose che mi avevi promesso».

The post Romagnoli a muso duro con Lotito, l’ex Milan: «Io non vado in ritiro. Mandami pure via!» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG