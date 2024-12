Arnautovic all’Inter: un gol non basta, cessione a gennaio?

Tra gol, dubbi e strategie segrete, il futuro dell’austriaco è sempre più incerto in vista del mercato di gennaio.

Nel panorama del calcio professionistico, le strategie di mercato e la gestione degli ingaggi rappresentano due pilastri fondamentali per la sostenibilità finanziaria e il successo sportivo delle squadre.

In questo contesto, il caso di Marko Arnautovic all’Inter emerge come esemplificativo della continua ricerca di equilibrio tra prestazioni in campo e decisioni dirigenziali.

Verso il mercato di gennaio

Nonostante il gol segnato in Coppa contro l’Udinese, la posizione dell’ex Bologna nell’Inter continua a essere oggetto di voci di mercato. Le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport evidenziano come l’attaccante sia considerato un valido elemento nello spogliatoio, ma nonostante ciò, la società è aperta alla possibilità di ascoltare offerte per lui nella prossima finestra di trasferimento di gennaio.

Riduzione del monte ingaggi

La strategia dietro la potenziale cessione di Arnautovic si colloca all’interno di un più ampio piano dell’Inter volto alla riduzione del monte ingaggi. Questo piano di razionalizzazione della spesa non dovrebbe tuttavia toccare i giocatori considerati titolari o quelli fondamentali per le rotazioni della squadra, come già anticipato dall’amministratore delegato Beppe Marotta.

Marko Arnautovic

Le gerarchie

Al momento, Marko Arnautovic si trova in una posizione non privilegiata all’interno della gerarchia degli attaccanti dell’Inter. Nonostante il gol in coppa, la sua situazione appare stagnante, con Joaquín Correa che sembra poterlo superare. La crescita del Tucu suggerisce che una possibile cessione del giocatore austriaco non comporterebbe la necessità di cercare un sostituto immediato.

