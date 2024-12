Inter: Inzaghi cambia tutto in vista della Supercoppa

Tra Como, Cagliari ed il torneo in Arabia: le scelte dell’allenatore possono fare la differenza in un finale di 2024 che lascia spazio a poche certezze.

L’Inter si appresta a chiudere un anno ricco di impegni con un calendario che non concede tregua. Le ultime gare del 2024 vedranno la squadra milanese affrontare due importanti sfide di campionato prima di volare verso nuovi orizzonti per un appuntamento di prestigio.

Con la Supercoppa Italiana all’orizzonte, il tecnico nerazzurro e il suo staff hanno tracciato un programma dettagliato per preparare al meglio la squadra, cercando di bilanciare il duro lavoro con momenti di meritato riposo.

Gli ultimi sforzi del 2024

Con la fine dell’anno alle porte, l’Inter non rallenta. Le imminenti partite contro il Como e il Cagliari rappresentano gli ultimi ostacoli ufficiali del 2024 prima di poter archiviare definitivamente l’agenda sportiva dell’anno.

Verso la conquista della Supercoppa

Una volta conclusi gli impegni in campionato, l’attenzione si sposterà immediatamente verso l’Arabia Saudita, destinazione che ospiterà la contesa per la Supercoppa Italiana. L’Inter, guidata da Simone Inzaghi, partirà il 30 dicembre, anticipando di un giorno la partenza prevista dall’Atalanta, avversario nella semifinale del torneo prevista per il 2 gennaio.

Inter Supercoppa

Una preparazione equilibrata

In vista dell’importante trasferta, il tecnico Inzaghi sembra orientato a dosare con cura lo sforzo dei suoi giocatori. La Gazzetta dello Sport riporta che, nonostante un calendario fitto di impegni, ci sarà spazio per alcuni momenti di pausa. In particolare, alla vigilia della gara contro il Como non è previsto il ritiro prepartita e ci saranno giorni di riposo il 24 e il 25 dicembre, consentendo ai giocatori di staccare la spina e ricaricare le energie in vista delle sfide imminenti.

