Inter: in arrivo un’altra plusvalenza a gennaio?

Tra bilanci stretti e colpi di genio: come l’Inter di Marotta ha rivoluzionato il mercato calcistico senza spendere cifre astronomiche.

Negli ultimi anni, il mondo del calcio ha assistito a una crescita esponenziale dei costi di trasferimento, rendendo sempre più difficile per i club mantenere una squadra competitiva senza spendere fortune.

Tuttavia, l’Inter ha trovato modi innovativi per navigare in questo paesaggio finanziario impegnativo, adottando ciò che Marotta ama definire un “mercato creativo”. Questo approccio ha permesso all’Inter non solo di assemblare una squadra che molti considerano la più forte della Serie A, ma anche di generare entrate attraverso trasferimenti intelligenti.

Costruire una squadra competitiva con mezzi limitati

In tempi di restrizioni finanziarie, l’Inter ha dimostrato che è possibile costruire una squadra forte senza spendere cifre astronomiche. I casi di Sommer e Bisseck ne sono un esempio lampante, con trasferimenti che hanno richiesto un investimento minimo ma che hanno portato grandi soddisfazioni. Dumfries, Acerbi e Darmian sono altri esempi di come l’Inter abbia ottimizzato le sue risorse finanziarie per rafforzare la squadra.

La politica dei trasferimenti a parametro zero

Una delle strategie più efficaci adottate dall’Inter è stata quella di approfittare dei trasferimenti a parametro zero, assicurandosi giocatori di alta qualità come De Vrij, Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram, Zielinski e Taremi senza spendere cifre rilevanti per il trasferimento. Questa politica ha non solo permesso al club di mantenere un alto standard competitivo, ma ha anche consentito di risparmiare fondi per altri investimenti.

Lucien Agoume

L’ultima plusvalenza

In aggiunta alla costruzione di una squadra competitiva, l’Inter ha dimostrato una notevole abilità nel generare entrate attraverso la vendita di giocatori. Il caso di Lucien Agoume è emblematico: ceduto al Siviglia per una cifra apparentemente modesta, l’inclusione di una clausola di rivendita ha permesso all’Inter di posizionarsi per ricevere un notevole ritorno economico. Come riporta Football Transfers, c’è l’interesse dell’Arsenal per il centrocampista. Il Siviglia lo valuta 20 milioni; in caso di cessione l’Inter si troverebbe ad incassare il 50% della cifra.

