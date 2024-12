Deciso il futuro di Meret

L’estremo difensore del club partenopeo si avvicina pericolosamente alla scadenza del suo contratto senza aver trovato un accordo per il rinnovo.

Nel mondo del calcio, i trasferimenti e i rinnovi di contratto sono all’ordine del giorno, ma quando si tratta di giocatori chiave all’interno delle formazioni, queste negoziazioni diventano fulcro di attenzioni e rumors.

Una delle vicende più discusse nelle ultime settimane riguarda la situazione contrattuale di Alex Meret, portiere del Napoli, che sembra essere vicino a un bivio cruciale nella sua carriera.

Il futuro

La trattativa per il rinnovo del contratto di Alex Meret con il Napoli ha tenuto banco nelle discussioni sportive, dando vita a diverse voci sul futuro del giovane estremo difensore. Il giocatore è astato accostato all’Inter e non solo nelle ultime settimane.

La situazione

In realtà i nerazzurri sono piuttosto coperti nel ruolo: Sommer è il primo anche se ha 36 anni, per il futuro c’è Josep Martinez. Quest’ultimo ieri ha esordito in gare ufficiali e ha anche fatto una grande partita: fino a prima di ieri però non aveva giocato neanche un minuto e molti iniziavano a pensare che potesse essere stato bocciato da Inzaghi.

Josep Martinez

Una stretta di mano decisiva

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, un accordo verbale tra Meret e la dirigenza sarebbe stato raggiunto. Una stretta di mano, nell’ambito delle negoziazioni, ha segnato un passo significativo verso il rinnovo, anche se la firma ufficiale sul rinnovo non è ancora stata apposta.

Due opzioni sulla tavola

La trattativa prevede due possibili scenari contrattuali per Meret: un’estensione di un anno con opzione per il secondo a circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, o un triennale da poco più di due milioni.

