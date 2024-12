Inter: spunta un’occasione dal Newcastle

Anche il club nerazzurro nelle scorse settimane è stato menzionato come possibile futura destinazione di Tonali, ma in realtà sarebbe un altro l’obiettivo di Marotta.

Ultimamente, la relazione tra l’Inter e il Newcastle sembra essere diventata particolarmente fervida, con nomi di grande interesse che vengono considerati per rafforzare le fila nerazzurre.

Tra questi, Sandro Tonali ha catturato l’attenzione, ma anche un altro giovane talento emerge come possibile rinforzo per il centrocampo dell’Inter.

Nell’orbita nerazzurra

Nelle scorse settimane è nato un grande trambusto attorno a Sandro Tonali e la sua presunta coglia di fare ritorno in Italia a causa della difficoltà ad imporsi come titolare fisso nel club inglese. Nonostante le sue qualità indubbie, l’adattamento nel campionato inglese non è stato dei più fluidi, aprendo la porta a possibili discussioni su un trasferimento. L’Inter, tuttavia, sembra avere delle riserve sia dal punto di vista tecnico che economico sull’ex Milan, considerando il reparto già ben coperto e le alte cifre coinvolte.

Un nuovo profilo

Mentre l’attenzione si è focalizzata su Tonali, emerge il nome di Lewis Miley, centrocampista inglese di soli 18 anni che ha dimostrato le sue capacità nel difficile contesto della Premier League. Nonostante la giovane età, Miley ha impressionato per la sua stazza fisica e abilità tecniche, diventando un elemento di interesse per l’Inter, alla ricerca di nuove energie per il proprio centrocampo.

Sandro Tonali Milan-Inter Supercoppa Italiana

Le cifre

La presenza fisica di Miley, con quasi 190 centimetri di altezza, è vista come una caratteristica preziosa per l’Inter, che cerca di addensare muscoli in mezzo al campo. La sua valutazione è di 22 milioni di euro anche se le sue recenti apparizioni limitate potrebbero influenzare una riduzione del costo del cartellino. Come fa notare Inter Live, la dirigenza nerazzurra, conscia delle dimensioni del talento e delle peculiarità economiche, valuta di avanzare una proposta tra i 10 e i 15 milioni di euro: difficile però che il Newcastle accetti di liberarsi di lui.

Leggi l’articolo completo Inter: spunta un’occasione dal Newcastle, su Notizie Inter.