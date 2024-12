“Scambio” a sorpresa per Loftus-Cheek: il Milan pronto a tutto per il talento della Serie A

Il Milan pare seriamente intenzionato a sacrificare Loftus-Cheek già a gennaio per mettere le mani sul talento della Serie A.

Nella continua ricerca di equilibrio e rinforzi per la squadra, il Milan sembra pronto a compiere scelte importanti in vista del prossimo mercato di gennaio. Tra queste, spicca la possibilità di una cessione significativa: quella di Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese che, nonostante le aspettative, sembra non aver trovato piena sintonia con la visione tattica dell’attuale allenatore, Paulo Fonseca.

Sul tavolo il Milan sarebbe pronto a valutare uno “scambio” sorprendente per poter mettere le mani sul nuovo talento della Serie A. La strategia del Milan sembra davvero già delineata e nelle prossime settimane ci potrebbe essere un’accelerata significativa e, forse, decisiva per delineare l’immediato futuro.

Cambiamenti in vista per il Milan

Dopo una stagione passata sotto la guida di Stefano Pioli in cui Loftus-Cheek ha avuto un ruolo di primo piano, segnando 10 reti e dimostrandosi decisivo sia in fase offensiva che difensiva, l’arrivo di Paulo Fonseca ha cambiato le carte in tavola. Il cambio di assetto tattico ha ridotto lo spazio per l’inglese, finendo per relegarlo spesso in panchina senza reti all’attivo per la corrente stagione, complici anche i tempi di recupero da un infortunio.

Lo “scambio” per arrivare al talento della Serie A

Il Milan sembra ora disposto a sacrificare Loftus-Cheek per rinforzare ulteriormente il centrocampo. Così’ come riportato da Milanlive.it, il Club di Via Aldo Rossi avrebbe individuato l’obiettivo per gennaio e sarebbe disposto a liberarsi del centrocamposta inglese pur di arrivare al nuovo rinforzo da regalare a Fonseca. L’obiettivo, aggiungono i colleghi, sembra essere Morten Frendrup, un giovane centrocampista che, grazie alle sue prestazioni con il Genoa, ha già attirato l’attenzione dei rossoneri. La potenziale cessione di Loftus-Cheek, valutata intorno ai 20 milioni di euro, potrebbe quindi aprire le porte all’acquisto di Frendrup, considerato il profilo giusto per aggiungere energia e nuove dinamiche al centrocampo milanista.

Ruben Loftus-Cheek

Interesse anche dalla Premier League

Non mancano le squadre interessate a Loftus-Cheek, con club della Premier League come Newcastle, Nottingham Forest e Bournemouth che si fanno avanti. Un ritorno in Inghilterra potrebbe rappresentare per l’inglese una chance per rilanciare la propria carriera, dopo la stagione complicata con il Milan.

