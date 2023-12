Ennesima prestazione opaca per Arnautovic in Inter Bologna di ieri sera: Inzaghi ci crede ancora e lo rilancia contro il Lecce

Non ha convinto nemmeno ieri in Inter Bologna ed adesso sembra che su Marko Arnautovic ci sia una vera e propria maledizione San Siro. L’unico gol segnato dall’austriaco in stagione è arrivato infatti a Lisbona contro il Benfica in Champions League.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come anche ieri il popolo nerazzurro non ha fatto mancare il proprio sostegno all’ex Bologna, il quale verrà schierato nuovamente da titolare da Simone Inzaghi per il match di sabato contro il Lecce (complice il problema fisico riscontrato da Lautaro).

L’articolo Arnautovic, continua la maledizione San Siro: Inzaghi lo rilancia col Lecce proviene da Inter News 24.

