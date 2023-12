L’Inter pensa a Luis Muriel come possibile colpo in attacco per gennaio: la mossa dell’Atalanta per blindare il colombiano

Accostato ultimamente al calciomercato Inter, Luis Muriel è uno degli attaccanti finito nel mirino dei nerazzurri. L’Atalanta, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi del colombiano, specie dopo l’exploit delle ultime tre partite nelle quali ha realizzato 4 gol.

Come riferisce Calciomercato.com, la voglia del colombiano è quella di sentirsi ancora protagonista come un tempo. La Dea comincia a ragionare sull’ipotesi rinnovo, dato che il suo contratto è in scadenza a giugno.

L’articolo Muriel Inter, la mossa dell’Atalanta per il proprio attaccante: la situazione proviene da Inter News 24.

