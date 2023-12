Buchanan Inter, non rinnoverà col Club Brugge: avanti tutta per l’obiettivo numero uno per il calciomercato dei nerazzurri

Tajon Buchanan si avvicina a grandi passi verso l’Inter. La trattativa tra i nerazzurri ed il Club Brugge entra nel vivo, con l’esterno canadese che pare non aver alcuna intenzione di prolungare il proprio contratto, in scadenza a giugno del 2025. Sky Sport aggiorna sulla situazione e svela le cifre del possibile affare.

L’idea dei nerazzurri è di proporre in questa sessione invernale di calciomercato un prestito con diritto di riscatto. Fino alla scorsa estate la richiesta dei belgi era intorno ai 17 milioni ma adesso la situazione è decisamente cambiata: in Viale della Liberazione contano di poter acquistare il calciatore per una cifra attorno ai 7-8 milioni di euro. Non manca la concorrenza, Manchester City su tutti, ma il giocatore pare aver dato priorità ai nerazzurri, i quali si erano mossi per primi su di lui, già un anno fa.

L’articolo Buchanan Inter, non rinnoverà col Club Brugge: all-in dei nerazzurri, le cifre proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG