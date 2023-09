L’attaccante dell’Inter, Marko Arnautovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della sua nazionale, in vista del derby col Milan

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Austria, Marko Arnautovic ha parlato così relativamente al derby contro al Milan ed ai suoi obiettivi con la maglia dell’Inter.

SUL DERBY CONTRO IL MILAN – «Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere».

SALISBURGO AVVERSARIO IN CHAMPIONS – «Finora hanno sempre avuto paura a farmi giocare contro i miei vecchi club. Non vedo l’ora di giocare a Salisburgo, ma verrò lì per vincere, non per dare abbracci».

GLI OBIETTIVI DELL’INTER – «L’obiettivo è vincere titoli ogni anno. Abbiamo un’ottima squadra e siamo pronti a tutto. Il Triplete? Quello l’ho vinto da tifoso. Non sono all’Inter per fare numero, ma per giocare e aiutare la squadra. Sono molto orgoglioso e felice. Avevo la sensazione di tornare di nuovo a casa, anche se rispetto a quel mio primo anno nel club sono rimaste solo cinque o sei persone».

