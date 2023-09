L’attaccante francese sta vivendo un periodo d’oro ma guai a fermarsi proprio ora: i nerazzurri hanno bisogno che cresca ancora.

Marcus Thuram nell’ultima settimana ha trovato il primo goal sia con la maglia dell’Inter che con quella della nazionale francese. Eppure c’è chi diceva (e dice ancora) che non sia un bomber, un attaccante che garantisca un certo numero di goal; in effetti gli errori sotto porta non sono ancora di numero trascurabile.

Marcus Thuram

Il figlio d’arte si muove tantissimo e bene, mostra di sapersi trovare bene con Lautaro Martinez, ma per essere un gran numero 9 manca ancora qualcosa. È per questo che, secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi sta preparando sedute individuali da fare con lui per cercare di migliorarne le abilità di finalizzazione.

L’articolo Thuram smentisce i primi critici: Inzaghi studia come trasformarlo in un bomber proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG