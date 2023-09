Inter e Milan, prossime a fronteggiarsi nel derby del 16 settembre, incasseranno una cifra enorme dai biglietti venduti

Come scrive Calcio & Finanza, Inter e Milan si preparano non solo ad affrontarsi in campo nel derby, ma anche a rifocillare le rispettive casse con una bella somma. I biglietti sono stati venduti a tempo di record, con San Siro vicino al sold-out.

C’è però ancora una possibilità: sul sito dei nerazzurri, infatti, si può attivare la notifica “Avvisami quando in vendita” in modo da rimanere aggiornati qualora ci fossero nuove disponibilità all’ultimo minuto.

I biglietti per il settore ospiti, ovvero quello destinato ai tifosi del Milan, sono stati messi in vendita al prezzo di 49 euro e il medesimo costo verrà applicato al ritorno anche per i sostenitori nerazzurri.

L’incasso della stracittadina dovrebbe toccare quota 6 milioni di euro, cifra vicina all’incasso del derby di campionato di febbraio 2023, che si avvicinò ai 5,8 milioni di euro.

L’articolo Inter-Milan, ecco quanto incassano i due club dal derby proviene da Inter News 24.

