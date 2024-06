L’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic è tutto sommato contento dei risultati raggiunti in questa stagione.

La scorsa estate dopo l’inatteso e turbolento voltafaccia di Romelu Lukaku l’Inter puntò diversi attaccanti rendendosi conto ben presto di quanto questi costassero tanto e non garantissero un rendimento assicurato. I dirigenti quindi decidono di dirottare il grosso del budget sulla difesa (arriverà Pavard) e di acquistare due attaccanti di esperienza come Arnautovic e Sanchez. La scelta ha premiato anche se i goal di questi ultimi non sono stati tanti.

Marko Arnautovic

La versione dell’austriaco

Marko Arnautovic ha parlato a Orf del suo immediato futuro: “So benissimo cosa succederà dopo. Sono completamente rilassato. I giornalisti parlano molto quando la giornata è lunga, lo sappiamo tutti, soprattutto in Italia. Ho ancora un contratto con l’Inter, sono completamente soddisfatto, siamo diventati campioni. Futuro? Nessuno mi ha detto niente, nemmeno a mio fratello (il manager Danijel, ndr). Mi sto preparando per l’Europeo, poi vado in vacanza, poi mi preparo per il prossimo anno con l’Inter”.

Le difficoltà del non essere una prima scelta

“È difficile, non sono abituato, ho sempre giocato dall’inizio. Sapevo che all’Inter sarebbe stato più difficile. Lautaro-Thuram? Loro due hanno fatto un lavoro eccezionale e sono orgoglioso anche di loro”.

Scenari futuri

I giornali sportivi italiani continuano a ritenerlo in uscita: secondo molti i nerazzurri vorrebbero valutare ogni offerta che arriverà per lui. In caso di cessione piace molto Albert Gudmundsson del Genoa.

