Il giornalista Sandro Sabatini ha ammesso che i suoi giudizi di inizio stagione sui nerazzurri erano un po’ azzardati.

Sandro Sabatini è stato protagonista suo malgrado di un video pubblicato da Marcus Thuram sui Social nei giorni scorsi: all’inizio si sente il giornalista definire l’attuale numero 9 un “downgrade rispetto a Dzeko“. Sabatini in un video sul suo canale YouTube è tornato sull’episodio: “L’ho sentito al telefono, Thuram è un ragazzo molto a modo con grande ironia. Tra l’altro, gli ho anche detto che conoscevo bene i giocatori della generazione di suo padre, visto che all’Inter ho lavorato con Djorkaeff e Blanc. E lui mi ha risposto: “Sì, sì, sono amici di mio padre”. Poi, mi ha preso un po’ in giro dicendo: “Tu, dicendomi downgrade, mi ha dato la motivazione per vincere lo scudetto”. In ogni caso, complimenti all’Inter e a Thuram”.

Marcus Thuram

La precisazione

“Mi devo comunque difendere da chi mi accusa di essere rancoroso nei confronti dell’Inter. Ve lo devo dire: no, io devo solo ringraziare l’Inter per l’esperienza che mi ha consentito di fare in quasi 7 anni. Il presidente Pellegrini che mi ha preso e Moratti che mi ha confermato. Il rapporto si è chiuso nel gennaio del 2001 non per volontà mia. Da lì, comunque, ho avuto un’esperienza giornalistica che si è ripresa alla grande. Quindi, devo essere solo grato, perché fare l’addetto stampa e vedere certe dinamiche interne è comunque una grande lezione di giornalismo”.

Il mea culpa

“Rivendico il fatto che le mie previsioni d’inizio stagione sull’Inter erano sbagliate e che Thuram è stato la grande rivelazione del campionato, la grande forza dell’Inter. Il momento emblematico è stato quando lui, quasi da solo, ha disintegrato il Milan nel derby d’andata”.

