L’attaccante del Bologna Marko Arnautovic, intervistato da Sport Week, ha rivelato un retroscena su, quando giocava nel West Ham, fu molto vicino a firmare con il Manchester United. Di seguito le sue parole.

«Jose voleva prendermi quando giocavo per il West Ham. Mi ha chiesto quanto sarebbe costato il trasferimento. Ho detto: “Ah, quindi vuoi ancora vedermi nella squadra” Ma il suo Manchester United aveva già acquistato Pogba e non avevano abbastanza soldi per organizzare il mio trasferimento».

