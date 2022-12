Calciomercato Milan, ancora in dubbio il futuro di Brahim Diaz con i rossoneri: il rossonero potrebbe tornare al Real Madrid

Ancora il dubbio il futuro di Brahim Diaz, il cui prestito scade il prossimo 30 giugno. Il Milan non ha ne obblighi ne diritti e quindi, secondo quanto riporta AS, la decisione dei rossoneri non c’è ancora.

É possibile quindi che il trequartista possa tornare in estate al Real Madrid, mentre se vuole convincere i rossoneri ad investire su di lui, i prossimi mesi saranno decisivi.

L’articolo Calciomercato Milan, dubbi sul futuro di Brahim Diaz proviene da Calcio News 24.

