Arnautovic – Inter, si tratta col Bologna per le cifre: le ultime sulla possibile trattativa per l’attaccante austriaco

Ultimo nome uscito per l’attacco dell’Inter è quello di un ex nerazzurro, ovvero Marko Arnautovic, centravanti del Bologna.

Come riportato da Sky, per l’entourage del giocatore, il club rossoblu dovrebbe liberarlo per una cifra intorno ai 5 milioni, ma si potrebbe arrivare anche a 7-10.

L’articolo Arnautovic – Inter, si tratta col Bologna per le cifre: le ultime proviene da Inter News 24.

