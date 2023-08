L’esperto di mercato Luca Marchetti sostiene che l’eventuale arrivo dell’austriaco sia vincolato dall’uscita del Tucu.

Luca Marchetti su TMW aggiorna la situazione relativa alla trattativa tra Inter e Bologna per Marko Arnautovic. “È in piena evoluzione il mercato dell’Inter, per la punta. L’ultima idea è quella che porta a Arnautovic (che sarebbe un ritorno)”.

“Una prima punta fisica e di esperienza (già c’è stato un contatto con il suo fratello-procuratore) e che non vorrebbe perdere questa chanches, nonostante il Bologna non vorrebbe assolutamente farne a meno. Questa idea per essere cavalcata avrebbe però bisogno di spazio: potrebbe essere fatto da Correa. E questo permetterebbe all’Inter di continuare l’assalto a Balogun, senza dimenticare Taremi e Beto che rimangono delle opzioni”.

L’articolo Marchetti: “Arnautovic è un’idea ma servirebbe che Correa facesse spazio” proviene da Notizie Inter.

