L’attaccante austriaco freme in vista della sfida contro i rossoneri.

Ancora qualche giorno in nazionale e poi si potrà pensare al derby; Marko Arnautovic dal ritiro dell’Austria ha parlato così. “Derby? Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere. Sono andato all’Inter per vincere, non per dare abbracci. L’obiettivo è vincere titoli ogni anno”.

Marko Arnautovic

“Abbiamo un’ottima squadra e siamo pronti a tutto. Non sono in nerazzurro solo per far numero, ma per giocare e aiutare la squadra. Sono molto orgoglioso e felice del mio ritorno all’Inter. Avevo la sensazione di essere di ritorno a casa, anche se di allora (nel 2009-10, ndr) nel club sono rimaste solo cinque o sei persone“.

