Ansia Lecce per le condizioni di Krstovic: l’attaccante esce in barella per un problema alla spalla. La situazione

Apprensione in casa Lecce per le condizioni del montenegrino Krstovic, costretto ad abbandonare in barella il campo in occasione del match contro la Bulgaria.

Problema alla spalla per il giovane attaccante, per il quale ora si attendono novità già nelle prossime ore.

