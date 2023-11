Marko Arnautovic è tornato ad allenarsi in gruppo con l’Inter, e potrebbe essere convocato per il match col Salisburgo: le ultime

Una gran gioia per l’Inter e per Marko Arnautovic, che oggi ha ripreso gli allenamenti in gruppo coi compagni.

L’austriaco ha recuperato dall’infortunio prima del tempo, ed è plausibile pensare che sarà convocato da Simone Inzaghi per il match di Champions League col Salisburgo.

Partirebbe, ovviamente, dalla panchina, con Sanchez che scalpita per una maglia da titolare per affiancare Lautaro in attacco.

L’articolo Arnautovic, oggi l’austriaco si è allenato in gruppo: la situazione proviene da Inter News 24.

