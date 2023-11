Il centrocampista dell’Inter Mkhitaryan ha scritto dolci parole a Mircea Lucescu, in occasione del suo ritiro: ecco quali

Attraverso un post su Instagram, il nerazzurro Mkhitaryan esprime tutta la sua gratitudine a Mircea Lucescu, suo tecnico allo Shakhtar Donetsk, in occasione del suo ritiro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Henrikh Mkhitaryan (@micki_taryan)

IL MESSAGGIO– Apprendendo del suo ritiro, vorrei esprimerle la mia gratitudine per aver creduto nel mio talento.

Grazie per la tua fiducia, per avermi ispirato e per il profondo impatto che hai avuto sulla mia carriera. Sei stato più di un allenatore per me e la tua guida ha contribuito a formare l’atleta che sono oggi.

Signore Mulțumesc! Ti auguro il meglio! #Lucescu #MirceaLucescu

