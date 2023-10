Il giornalista Andrea Paventi ha aggiornato sulle condizioni di Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, e sui tempi del rientro

Dai microfoni di Sky Sport e dalla voce di Andrea Paventi, arrivano importanti aggiornamenti circa le condizioni del nerazzurro Marko Arnautovic.

LE PAROLE– «Al momento c’è solo Marcus Thuram. Per Marko Arnautovic si spera di rimetterlo a disposizione in 18-20 giorni. Lautaro Martinez e Alexis Sanchez rientreranno domani. Il cileno con ogni probabilità subentrerà a gara in corso e sarà importante che si sblocchi. Adesso riparte un secondo mini-ciclo con la trasferta di Torino e tutti dovranno dare il loro».

L’articolo Arnautovic, Paventi svela: «Ecco tra quanto tornerà all’Inter» proviene da Inter News 24.

