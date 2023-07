Arnautovic sbotta sui social: «Basta con queste fake news!». L’attaccante austriaco mette a tacere le voci

Marko Arnautovic, in passato accostato anche al calciomercato Juve, è pronto a riprendersi il Bologna e lo conferma con un messaggio su Instagram, smentendo le tante voci sulle sue condizioni fisiche circolate negli ultimi tempi.

IL MESSAGGIO – «Basta diffondere fake news su di me! Non ho infortuni. Il mio piede sta bene. Sono in forma e mi sto già preparando per la stagione in arrivo».

