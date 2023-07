Attraverso un comunicato il Soccer Champions Tour ha annunciato oggi date e orari delle partite tra le squadre che si affronteranno in estate nella tournée americana. La Juventus se la vedrà tra fine luglio e inizio agosto con Barcellona, Milan e Real Madrid.

Soccer Champions Tour: il programma completo

Saturday, July 22 FC Barcelona vs. Juventus at Levi’s Stadium, Santa Clara, CA

10:30PM ET/7:30PM PT

Sunday, July 23 Real Madrid vs. AC Milan at The Rose Bowl Stadium, Pasadena, CA

10:00PM ET/7:00PM PT

Wednesday, July 26 Arsenal vs. FC Barcelona at SoFi Stadium, Inglewood, CA

10:30PM ET/7:30PM PT

Wednesday, July 26 Real Madrid vs. Manchester United at NRG Stadium, Houston, TX

8:30PM ET/7:30PM CT

Thursday, July 27 Juventus vs. AC Milan at Dignity Health Sports Park, Carson, CA

10:30PM ET/7:30PM PT

Saturday, July 29 FC Barcelona vs. Real Madrid at AT&T Stadium, Arlington, TX

5:00PM ET/4:00PM CT Tuesday, August 1 AC Milan vs. FC Barcelona at Allegiant Stadium, Las Vegas, NV

11:00PM ET/8:00PM PT

Wednesday, August 2 Juventus vs. Real Madrid at Camping World Stadium, Orlando, FL

7:30PM ET

The post Juventus, UFFICIALI partite, date e orari della tournée americana: il programma completo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG