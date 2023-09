Marko Arnautovic, attaccante del Milan, lancia la sfida all’Inter in vista del derby alla ripresa: le dichiarazioni

Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, ha così parlato in vista del derby ai microfoni di Krone.

LE PAROLE – «Tutta la squadra è pronta, vogliamo assolutamente vincere. Andrò là per vincere, non per dare abbracci. L’obiettivo è vincere titoli ogni anno, abbiamo un’ottima squadra e siamo pronti a tutto».

