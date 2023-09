Il centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni tesse le lodi al numero 9 nerazzurro.

Momento d’oro per Marcus Thuram che ha segnato anche con la nazionale francese; il suo compagno Aurélien Tchouameni lo ha elogiato ai microfoni di Le Figaro. “Sono contentissimo per lui, ha fatto un altro passo avanti firmando per l’Inter”.

Marcus Thuram

“È un club molto grande in Europa e siamo contenti di averlo nella nazionale perché è un top player, lo ha dimostrato contro l’Irlanda. Ci siamo solo congratulati con lui perché siamo super felici per lui. Germania martedì? Ci avviciniamo con molta eccitazione. È una partita prestigiosa. Siamo avversari e incontreremo giocatori con cui giochiamo nel club”.

L’articolo Tchouameni: “Thuram è un top player, ha fatto un passo avanti firmando per l’Inter” proviene da Notizie Inter.

