L’attaccante della Lazio, Felipe Anderson, ricorda i momenti vissuti con Simone Inzaghi e Stefan de Vrij, ora entrambi all’Inter

In occasione delle sue 100 presenze consecutive con la Lazio, Felipe Anderson ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club, soffermandosi anche su alcuni ex allenatori ed ex compagni di squadra come Simone Inzaghi e Stefan de Vrij, entrambi adesso all’Inter.

SU INZAGHI – «Abbiamo vissuto momenti difficili e bellissimi e tra i più belli c’è la Supercoppa. La nostra esperienza è stata molto intensa, gli sono grato perché grazie a lui ho imparato molte cose, scoprendo che posso fare molto di più in campo».

SU DE VRIJ – «Ringrazio il calcio per avermelo fatto incontrare. Abbiamo girato il mondo insieme, andavamo molto d’accordo. Ho anche conosciuto i suoi amici olandesi, è stato bellissimo diventare amici. Abbiamo vissuto grandi momenti qui alla Lazio e gli auguro il meglio per la sua carriera».

L’articolo Felipe Anderson: «Con Inzaghi vissuti momenti difficili e bellissimi, de Vrij…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG