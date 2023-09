Il direttore generale dell’Ajax Michel Kreek ha descritto le caratteristiche del centrocampista olandese.

Michel Kreek a Cronache di Spogliatoio ha elencato punti forti e deboli del nuovo acquisto dell’Inter Davy Klaassen. “A 18 anni gli allenatori gli davano responsabilità da veterano. Parlavano con lui anche se era solo un ragazzino perché è un leader dentro, lo vedrete. Non faticherà a inserirsi in Italia. Punti di forza Duttilità e capacità di adattamento“.

“Si butta benissimo negli spazi, credo che sia il giocatore ideale per il tipo di gioco di Inzaghi. All’Ajax lo chiamano mister 1-0 perché le partite importanti le sblocca sempre. Si sente la sua presenza, mi auguro che sarà così anche in Italia. Siamo rimasti un po’ sorpresi dal suo addio, anche perché è successo rapidamente. Ma l’ultimo anno non era stato positivissimo sia per lui che per il club, quindi capisco la scelta di voler cambiare. L’Ajax sarà sempre casa sua”.

