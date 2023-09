La Federcalcio marocchina ha deciso di rinviare la sfida tra Marocco e Liberia dopo il violento terremoto nella notte

Di seguito il comunicato della Federcalcio marocchina con la Confederazione Africana di Calcio (CAF).

COMUNICATO – «A seguito del terremoto registrato venerdì sera in diverse regioni, la Federcalcio marocchina annuncia il rinvio a data da destinarsi della partita che avrebbe dovuto giocarsi questo sabato 9 settembre 2023 al Grand Stade d’Agadir contro la Liberia per l’ultima giornata di qualificazioni (Gruppo K) della Coppa d’Africa. Questo rinvio è stato deciso in consultazione con la Confederazione Africana di Calcio (CAF). A causa di questa tragedia, la Famiglia Nazionale del Calcio invia le sue più sincere condoglianze e compassione alle famiglie delle vittime e augura una pronta guarigione ai feriti».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG