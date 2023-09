Il noto giornalista Ivan Zazzaroni si è espresso così in merito all’ottimo inizio di campionato dell’Inter e del Milan

Ivan Zazzaroni non è affatto sorpreso dell’ottimo inizio di campionato da parte dell’Inter di Simone Inzaghi e del Milan di Stefano Pioli, entrambe in testa alla classifica a punteggio pieno. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal giornalista ai microfoni di Radio FirenzeViola.

LE PAROLE – «Se me l’aspettavo? Sì, forse mi aspettavo di più a livello di punti da parte della Roma, ma per il resto i valori li conosciamo. Ci sono 5 squadre che lottano per il quarto posto. La Fiorentina con l’Inter ha sbagliato tutto, ha messo in campo tutti i difetti visti lo scorso anno. Sono entrati in campo battuti e logicamente perdi, ma la rosa della Viola è piena di valore. Il mercato è stato di buonissimo livello, poi ci sono alcuni giocatori in ritardo di condizione».

L’articolo Zazzaroni: «Inter e Milan? Mi aspettavo questo inizio di campionato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG