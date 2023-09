Possibili novità in arrivo in vista di Inter Milan: i rossoneri Maignan e Theo Hernandez non si sono allenati oggi con la Francia

Aveva fatto preoccupare i tifosi del Milan, in vista del derby contro l’Inter, la notizia dell’assenza di Mike Maignan e Theo Hernandez dall’allenamento odierno della Francia (proprio mentre Giroud ha fatto ritorno a Milano).

RMC Sport ha aggiornato sui motivi delle assenze dei due calciatori. Per quanto riguarda il portiere rossonero, semplice lavoro di scarico in palestra. Per Theo Hernandez, invece, riposo precauzionale perché ha subito un leggero colpo al polpaccio. Nulla di grave, dunque, per nessuno dei due rossoneri.

L’articolo Maignan e Theo non si allenano con la Francia, derby a rischio? Il motivo proviene da Inter News 24.

