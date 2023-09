L’ex difensore Andrea Barzagli ha espresso il suo parere sulla lotta Scudetto.

Andrea Barzagli ha ammesso alla Gazzetta dello Sport di vedere l’Inter come favorita per la vittoria in Serie A. “L’Inter è partita forte e sulla carta è la squadra più forte e completa. È superiore perché ha rosa larga in difesa e a centrocampo. Pavard è un bel jolly, poi Frattesi. E soprattutto sugli esterni si è rinforzata: Cuadrado e Carlos Augusto come alternative o armi da sfruttare in corsa sono un bel lusso”.

Carlos Augusto

“L’unico punto interrogativo è l’attacco: bisogna vedere se i nuovi determineranno come Dzeko e Lukaku. Possibili rivali dei nerazzurri? Il Napoli è forte, ha vinto lo scudetto: l’incognita è il cambio di allenatore. Il Milan mi ha affascinato in queste prime gare: i nuovi si sono integrati e hanno avuto un grande impatto. Io considero in corsa la Juve: senza Coppe e con Vlahovic-Chiesa”.

L’articolo Barzagli: “L’Inter è la squadra più forte e completa, l’unico punto interrogativo è l’attacco” proviene da Notizie Inter.

