Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo Macedonia del Nord e Italia: i dettagli

Tra meno di un’ora l’Italia di Luciano Spalletti sfiderà la Macedonia del Nord per le qualificazioni ad Euro 2024. Ecco le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo le due squadre. Le scelte dell’ex allenatore di Napoli ed Inter.

Nord Macedonia (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Musliu, Zajkov, Alioski; Ashkovski, Bardhi; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. Ct: Blagoja Milevski.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Ct: Luciano Spalletti.

