Dopo l’annuncio del suo trasferimento dal Bologna all’Inter, arrivano le prime parole di Marko Arnautovic in nerazzurro

Intervenuto sui canali ufficiali dell’Inter, Marko Arnautovic ha parlato così. Adesso è ufficialmente un nuovo giocatore dei nerazzurri, 13 anni dopo la prima volta. Ecco le prime parole in nerazzurro dell’austriaco.

SENSAZIONI – «Sono contentissimo e felicissimo. Per me è un grande onore giocare ancora per l’Inter. 13 anni fa ho iniziato, ero più tifoso che giocatore. Adesso sono qua per aiutare la squadra e vincere qualcosa».

QUANTO SONO CRESCIUTO? – «Tanto, ero una testa calda e non pensavo molto al calcio. Adesso è tutto diverso. Ho la mia famiglia, sono cresciuto come età e come carattere».

LE MIE CARATTERISTICHE MIGLIORI? – «La tecnica è una cosa che mi distingue. Fisicamente sono forte. Sono venuto qua per fare gol, e questo so bene come si faccia».

ASPETTATIVE PER QUESTA NUOVA AVVENTURA – «Voglio vincere qualcosa perché qua all’Inter si deve vincere. Sono contentissimo»

QUANTA VOGLIA HO DI INIZIARE? – «Ho già chiesto di andare subito al campo per allenarmi con i compagni. Finalmente inizia il campionato sabato, vogliamo vincere la partita».

L’articolo Arnautovic: «Sono qua per fare gol, so bene come si faccia» proviene da Inter News 24.

