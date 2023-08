La trattativa saltata con i friulani per il serbo ha avuto conseguenze anche sull’ex Primavera; ora si cerca un’altra soluzione.

La notizia di oggi è che l’affare che avrebbe dovuto portare Lazar Samardzic all’Inter è definitivamente saltato; contestualmente anche Giovanni Fabbian, contropartita tecnica, torna in nerazzurro e non sarà un calciatore dell’Udinese.

Lazar Samardzic

Il sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio sostiene che ora bisognerà cercare una nuova squadra per l’ex Primavera: su di lui ci sono Genoa, Frosinone e Bologna. Queste tre lo cercano in prestito mentre ai friulani l’italiano sarebbe andato a titolo definitivo con diritto di recompra. L’Inter invece dovrebbe non comprare un sesto centrocampista avendo in rosa Sensi, protagonista tra l’altro di un ottimo precampionato, e riversare i soldi risparmiati su un sesto difensore.

L’articolo Niente Udinese per Fabbian che sicuramente non resterà all’Inter proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG