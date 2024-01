L’ex calciatore Salvatore Aronica si è espresso a proposito della lotta scudetto, e delle possibilità di Inter e Juve di vincerlo

Ospite a Tv Play, l’ex calciatore Salvatore Aronica parla così della lotta scudetto, favorendo la Juve rispetto all’Inter.

JUVE E INTER – «Credo che il titolo lo vincerà la Juve è in condizione e non ha impegni europei. Allegri ha dato un’anima a questa squadra. L’Inter invece perderà terreno. Il Napoli dovrà raggiungere la qualificazione all’Europa. Il quarto posto non è lontano e credo che Mazzarri, conoscendolo, riuscirà a raggiungerlo anche grazie ai nuovi acquisti»

