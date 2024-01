Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, è stato bacchettato da Inzaghi dopo il giallo ricevuto in Supercoppa

Nicolò Barella salterà la partita di campionato tra Inter e Fiorentina per la squalifica rimediata in Supercoppa Italiana.

Proprio per questo motivo il centrocampista è stato bacchettato da Simone Inzaghi per il giallo rimediato per proteste secondo la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Barella bacchettato da Inzaghi: ecco il motivo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG