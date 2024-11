Il grande ex tecnico rossonero, da sempre legato indissolubilmente al Milan per i trionfi che ne hanno scritto la storia, analizza la situazione ed ha un dubbio che, se fosse vero…

Nel mondo del calcio ogni prestazione è un tassello che contribuisce a comporre il mosaico della stagione di una squadra. Recentemente il Milan Milan ha vissuto momenti di turbolenza, che hanno suscitato interrogativi non solo sulla gestione tecnica ma anche su quella dirigenziale riuscendo anche ad offuscare la splendida vittoria di Madrid.

Un’analisi attenta di queste dinamiche a firma Arrigo Sacchi rivela tanto sui meccanismi interni di uno dei club più titolati d’Europa quanto sulle aspettative che gravano sulle sue spalle.

Fonseca tra tanti dubbi e poche certezze

Paulo Fonseca si trova al centro di un vortice di critiche seguito a prestazioni deludenti del suo team, in particolare dopo la deprimente partita di sabato contro la Juventus. Secondo il grande ex Sacchi, guardando al Milan sul campo appare evidente una mancanza di coesione tra i giocatori. La squadra non sembra agire come un unico organismo, ma piuttosto come un insieme disconnesso di individualità. Questa frammentarietà si riflette in un gioco privo di armonia, in cui difensori, centrocampisti e attaccanti appaiono isolati l’uno dall’altro, incapaci di creare sinergie.

Il dubbio di Arrigo

La domanda che emerge nella mente da allenatore di Arrigo Sacchi è cruciale: i giocatori a disposizione dell’allenatore portoghese sono frutto delle sue scelte o sono stati “ereditati” da idee dei dirigenti del club? Questa distinzione è fondamentale per comprendere a fondo la ripartizione delle responsabilità all’interno della società. Fonseca, con un passato in Ucraina, a Roma e in Francia, si è già misurato con differenti contesti, ma sembra che al Milan stia incontrando ostacoli non indifferenti, il che solleva interrogativi sulla sinergia tra la guida tecnica e la direzione sportiva che non appaiono proprio del tutto allineate.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Un Mercato estivo incerto

Le mosse di mercato della scorsa estate hanno sollevato perplessità sulla lucidità della strategia adottata dalla dirigenza milanista. L’acquisto di giocatori e la scelta dell’allenatore stesso paiono essere avvenuti con un approccio che, agli occhi degli osservatori tra cui lo stesso Sacchi, sembra distante dalla minuziosa pianificazione richiesta a questi livelli. Nonostante alcune dichiarazioni dell’ambiente milanista che pronuncia ancora la parola “scudetto”, secondo Sacchi le prestazioni attuali suggeriscono che forse l’obiettivo più realistico sarebbe concentrarsi su un percorso dignitoso in Champions League oltre a recuperare posizioni in campionato per qualificarsi per la prossima.

Leggi l’articolo completo Arrigo Sacchi è deluso dal Milan ed insinua un grave dubbio sulla società, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG